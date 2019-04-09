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Арктика 45 минут назад

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9 апреля 201921:18 Алексей Петров

Арктика может стать теплым местом для бизнеса: на форуме в Петербурге цитируют классику

В Петербург открылся Международный арктический форум. Для участия в нем в город приехал Владимир Путин. В своем выступлении президент сообщил о важных инициативах, касающихся российского севера. Москва намерена модернизировать арктические гавани и обновлять ледокольный флот. Правительство ускорит разработку закона о преференциях для бизнеса, вкладывающего деньги в Арктику. А к созданию портов-хабов в Мурманске и Петропавловске-Камчатском приглашают иностранных инвесторов. Впрочем, поскольку на форум приехало сразу несколько глав государств, только экономикой разговор не ограничился.

На форуме десятки павильонов, наглядные примеры того, как уже меняется российский Север. Это и новейшие технологии, связанные со сжиженным природным газом, и современные танкеры, один из них "Кристоф де Маржери", а в разработке десятки других прорывных проектов. Все говорит о том, что развитие Арктики для России носит стратегический характер.

И это резкое усиление России в Арктики явно не оставляет равнодушными соседей. Неудивительно, что разговор постепенно выходит за пределы сугубо арктической повестки. Тем более, что форум дает основания обсудить, как меняются политические настроения в самой Европе.

"Здесь присутствуют лидеры Швеции, Норвегии. Вам не кажется, что это своеобразный прорывной момент? Что плохие отношения, которые были у России с Евросоюзом последние несколько лет, теперь улучшаются, начинается оттепель?" – от арктических холодов переходит к теплому приему модератор дискуссии Джон Фрайер.

"К сожалению, в Арктике идет оттепель — это правда, — соглашается Владимир Путин. — Она идет большими темпами, более быстрыми темпами, чем в целом на планете. В четыре раза быстрее, представляете? Что касается политических отношений, то это, безусловно, позитивный процесс. Сейчас только проводили двустороннюю встречу с президентом Финляндии, вспоминали о том, что мы на регулярной основе проводим эти встречи".

Фраза президента Исландии — он учил русский язык в университете — явно повышает настроение в зале.

"Нет ничего дороже на Земле, чем настоящая дружба. Большое спасибо", — произносит по-русски президент Исландии Гудни Йоханнессон.

Но несмотря на громкие слова, коллективный Запад каких только санкций не вводил за прошедшие годы в отношении России. Радости они ни у кого не вызывают. Но за пять лет страна явно научилась жить, делая ставку на собственное производство и ресурсы.

"Мешают или нет? – повторил вопрос о санкциях Владимир Путин. — Ну, отчасти мешает. Но не критическим образом. Даже в известной степени это подталкивает нас к тому, чтобы самим активно развивать собственные технологии. Мы в прошлом году вложили в импортозамещение, то есть на то, чтобы производить самим то, что раньше покупали за границей, сколько? 600 миллиардов? Сколько всего вложили в прошлом году в импортозамещение? Не помнит. Министр экономики, экономического развития не помнит. Но значит, несколько сот миллиардов, точно совершенно, рублей. И это будет около миллиарда рублей. И это будет продолжаться. Мы будем наращивать эти усилия. И, честно говоря, это дает положительный эффект".

Диалог все быстрее уходит в политическую плоскость. И вот в разговоре о развитии Севера упоминается российский, но довольно далекий от Арктики регион — Крым.

"Крым, насколько я понимаю, не относится к арктической зоне. Но тем не менее, я вот что хотел бы по этому поводу сказать. Ведь мы собрались для того, чтобы обсудить проблемы Арктики. А нам бы очень не хотелось, чтобы в результате непредпринятых своевременно мер, а преступление, как известно юристам, может быть совершено преступным действием и преступным бездействием, чтобы в результате нашего преступного бездействия Арктика не превратилась в какое-то подобие Крыма, а Крым не превратился бы в пустыню. Вот мы о чем должны вместе думать. Сделаю исторический экскурс, — предложил глава российского государства. — Когда наш царь-реформатор Петр Первый и король-романтик Карл XII воевали между собой, делили территории, с того момента прошло очень много времени. И теперь некоторые проблемы, о которых мы говорим сегодня, можно решить, только объединяя усилия".

Россия готова объединить свои усилия с Европой в самых разных сферах. Однако США явно вставляют своим партнерам палки в колеса. Один из примеров давления — "Северный поток-2".

"Возьмите тот же "Северный поток-2". Наши американские друзья с ним борются. Но он явно выгоден для европейских партнеров. Нет, не стройте. Трудно работать с Евросоюзом. А требования повысить расходы на оборону? Вы думаете, с чем это связано? Это связано, что, думаете, с ухудшением в целом международной ситуации? Это только предлог. Главный побудительный мотив — загрузить дополнительно европейскими деньгами оборонно-промышленный комплекс США. Вот и все", — поясняет Путин.

При этом, когда речь идет об интересах США, то Белому дому никакие санкции не помеха.

"Как бы санкционные инструменты не работали, а первая отгрузка с "Ямал-СПГ" пошла в Соединенные Штаты. Смешно. Но факт! – подчеркнул Путин. – И торговля продолжается. Потому что та, где выгодно нашим американским партнерам-друзьям, они все реализуют. Если не выгодно, значит, они там что-нибудь закручивают, если не выгодно им. На интересы других стран они в последнее время не очень обращают внимание".

Более того, любые санкции должны быть одобрены Совбезом ООН. Однако западные партнеры, обвиняя Россию в нарушении международных норм, закрывают глаза и на это, и на многие другие обстоятельства.

"Почему-то никто не вводит санкции за вмешательство во внутренние дела других стран? – задает риторический вопрос президент России. – За дезорганизацию внутриполитической жизни, за раскачку государств? Никто не вводит санкции против тех государств, которые доводят до такого состояния, когда другие страны вынуждены принимать определенные меры для защиты своих интересов. Давайте просто вернемся к соблюдению элементарных норм международного права, устава Организации Объединенных Наций. Может, тогда не нужно будет думать о последствиях бомбардировок Югославии или каких-то вещах с подобным грубейшим нарушением международного права и их последствиями".

- Как долго будут подобные санкции в силе? – интересуется модератор. – Каково будущее России?

"Будущее России не зависит от санкций! – подчеркивает в ответ Путин. – Будущее России зависит только от нас".

Разговор заходит о цене на нефть на мировых рынках. Нынешние цены Россию устраивают, Москва наблюдает за рынками и готова к сотрудничеству с ОПЕК. Однако возможные колебания зависят как раз не от России, а от действий других мировых игроков. Зачастую непредсказуемых.

"Добычу держали на полке, как говорят нефтяники, — поясняет Путин. – Просто не увеличивали. Но если сложится ситуация так, что запасы увеличатся, например, если США захватят венесуэльскую нефть, или если в Ливии ситуация изменится в положительную сторону. Вы из меня клещами вытаскиваете ответ. Не вытащите. Мы будем сотрудничать с ОПЕК по ситуации".

Россия полностью уверена в своих позициях на энергетическом рынке. Добывать нефть у нас гораздо рентабельнее, чем в США. Более того, методы добычи там значительно отличаются от российских.

"Мы знаем, как происходит эта добыча — с помощью гидроразрывов. Самый экологически вредный способ добычи углеводородов. В некоторых штатах, где добывают нефть подобным образом, вы, наверное, это знаете лучше меня, из кранов вместо чистой воды идет какая-то черная жижа", — добавляет российский лидер.

Важнейшая сфера — безопасность в Арктике. Ведущий дискуссии отмечает: три недели назад российские бомбардировщики якобы пролетели над территорией Норвегии. Путин не соглашается: все пролеты были только над нейтральными водами. Кроме того, даже таких ситуаций можно было бы избежать, благодаря инициативе президента Финляндии, который предлагал обязать экипажи боевых самолетов летать с включенными транспондерами, чтобы местоположение можно было легко отследить. Но зеленый свет этому предложению не дали в НАТО.

"Мы согласились. И сразу внесли это предложение в раках наших отношений с НАТО. Ответ со стороны НАТО отрицательный. Спросите у НАТО, почему они не соглашаются", — отмечает Путин.

Ведущий интересуется, сможет ли Трамп выполнить свое обещание в плане улучшения отношений с Россией. Год назад хозяин Белого дома пригласил Путина в Вашингтон. Президент России отвечает цитатой из Ильфа и Петрова.

"Есть такая книга "12 стульев". Там такая фраза: "Приезжайте в гости. Старушка-мама будет очень рада". Но адреса не оставил", — цитирует классику Путин.

Более того, атаки на Трампа стали свидетельством кризиса внутриполитической системы США, дает понять Путин.

"Ситуация должна созреть. Мы изначально говорили о том, что эта пресловутая комиссия Мюллера ничего не найдет. Потому что лучше нас это никто не знает. Россия не вмешивалась ни в какие выборы в Соединенных Штатах. Это первое. А второе, не было никакого сговора, который господин Мюллер искал между Трампом и Россией. Это полный бред, рассчитанный исключительно на внутреннюю аудиторию, и используемый во внутриполитической борьбе в самих США. Поэтому то, что она закончит так, как говорят, гора родила мышь, это было понятно для нас заранее. Я все время вам об этом говорил", — добавляет президент России.

К литературному наследию на форуме в культурной столице обращался не только Путин. Премьер Швеции процитировал строки Пушкина. И выбор удивил многих.

"Этот город большого исторического значения для шведско-российских отношений, — подчеркнул премьер-министр Швеции Стефан Лёвен. – Он напоминает нам о мирных и не столь мирных временах нашей длительной общей истории. Я процитирую великого Пушкина6 "Отсель грозить мы будем шведу, здесь будет город заложен назло надменному соседу".

"Я хочу вспомнить и другие строки. "Полтава", — улыбнулся в ответ Путин. – "Ура, мы ломим, гнутся шведы". Есть такие строчки по поводу Полтавского сражения. Теперь мы чаще всего вспоминаем об этом, когда смотрим игру сборной России. И, к сожалению, для наших болельщиков мы не часто можем воспроизвести эти строчки стихотворения, потому что блестящая шведская сборная по хоккею радует и своих болельщиков, и наших".

Работы на Севере хватит на всех, отмечают специалисты. Развитие Арктики для России — одно из ключевых направлений. При этом Россия уважает интересы партнеров. И Москва рассчитывает на сотрудничество.

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