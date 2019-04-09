На Канарах российских туристов высадили из самолета из-за ветрянки

В Испании семью российских туристов выгнали из самолета из-за ветрянки у детей. Россияне без проблем прошли регистрацию, а вот контроль бортпроводников преодолеть не смогли. Их не просто попросили срочно выйти из салона, но и дали всего пять минут, чтобы покинуть аэропорт.

В испанских аптеках зеленки нет, российские туристы ветряночную сыпь мажут мазью. Загоревшие и заболевшие. Родители знали, что дети с Канарских островов увозят не только впечатления, но и ветрянку. Семья зарегистрировалась на рейс, в самолете успела сфотографироваться, и тут к ним присмотрелись бдительные попутчики.

"Видимо, на борту был врач, и он увидел эту ветрянку и сказал, что в самолете заразные люди. К нам подошли стюардессы и попросили нас покинуть самолет в течение нескольких секунд", — рассказывает Алина Хайруллина.

Отказ в перевозке таких пассажиров — право авиакомпании. Ветрянка, казалось бы, безобидная сыпь у детей, но для взрослых смертельно опасна. Передается воздушно-капельным путем. Нетрудно догадаться, что было бы с пассажирами за три часа полета в замкнутом пространстве самолета.

Тур, который покупали, закончился, но затянувшийся отпуск продолжается. На Тенерифе семья уже за свой счет сняла жилье и занимается лечением детей.

"Сначала сын переболел, а у дочери сейчас пик наступил. 90 процентов тела покрыто сыпью. Я позвонила в страховую компанию, объяснила ситуацию, мне прислали врача бесплатно, который осмотрел детей, подтвердил ветрянку и выписал рецепт", — рассказывает мама.

Страховая компания семью не бросила: маме и детям оплатят билеты домой, компенсируют расходы на аренду жилья.

"Написали, что оплатят 100 евро за жилье. Но дело в том, что у нас денег все меньше и меньше, когда они оплатят?" – спрашивает Алина.

"Как-то же они выехали в Европу? Они сказали посольству, что в случае подобных форсмажорных обстоятельств они способны эти расходы понести. Дальше они их будут возмещать через страхование, — поясняет руководитель рабочей группы Всероссийского союза страховщиков Юлия Алчеева. — Это не значит, что им перечислят деньги за рубеж и они там оплатят гостиницу. Это риск, который компенсируется по возвращению. Это стандартная мировая практика".

Вылететь домой семья сможет, как только сыпь сойдет.