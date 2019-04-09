Врач, сделавший пациентке смертельную инъекцию лидокаина, продолжает работать

В Ростове-на-Дону расследуют обстоятельства гибели пациентки в одной из частных клиник, где ей ввели огромную дозу лидокаина и не смогли оказать необходимую помощь. При этом она всего лишь подвернула ногу. В том, почему из государственной клиники ее направили лечиться в частную и почему там не было даже врача-реаниматолога, теперь разбирается следствие.

Отец до сих пор не может без слез говорить о ней. Говорят ее картины. Ангелина была художницей, выросла в семье художников. Талантливая, красивая. Умерла в 29 лет.

"Это невозможно, просто не может быть. В центре города, средь бела дня, в прекрасную погоду, в отличной клинике, как они говорили, европейского уровня...", — плачет отец погибшей Степан Сидоренко.

Она всего лишь подвернула ногу. Обратилась в районную поликлинику, а прием вел доктор, параллельно работавший в частной клинике.

"И он всех тащил в эту клинику, говорил, что там великолепные условия, все пройдет без сучка и задоринки", — рассказывает отец.

Планировалась даже не операция, а, как говорил хирург, манипуляция. В коридоре Ангелину ждал муж.

"Услышал шлепки из-за двери. Меня никто не пригласил, я сам зашел в кабинет и увидел, что супруга без сознания. Врач пытался привести ее в чувство ударами по лицу", — вспоминает муж Ангелины Александр Новиков.

Реаниматолога в клинике не оказалось, как не оказалось и необходимого оборудования. Но вызывать скорую помощь Александра долго отговаривали. Возможно, так же настойчиво, как теперь отказываются от комментариев. Позже эксперты и следователи доказали: причиной гибели девушки стало превышение в 4 раза (!) допустимой дозы лидокаина, введенного в коленный сустав.

"Она должна была быть введена в течение часа или более длительного промежутка времени, а была введена одномоментно, — говорит старший следователь следственного отдела по Пролетарскому району Ростова-на-Дону СУ СК РФ по Ростовской области Владимир Дегтярев. – Он не собрал в полном объеме анамнез перед проведением манипуляции, после введения препарата не предпринял меры по откачиванию его, удалению из полости правого коленного сустава".

Попытку представить все как анафилактический шок следствие развенчало. Предъявлено обвинение совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих должностных обязанностей".

Клиника работает все там же, только изменила название: была "Медика", а стала "Бест", значит лучшая. Впрочем, вывеску сменили не везде. Учредители те же. Согласно письменному ответу на наш запрос, врач был уволен, причем в день гибели пациентки. Зато спокойно ведет прием по основному месту работы в той же районной поликлинике. У руководства поликлиники объяснение простое.

"Доктор у нас работает. Эта история вся она не имеет отношения к нашему лечебному учреждению", — подчеркивает заместитель главного врача по организационно-методической работе Елена Рогожкина .

По мнению профессионалов, при том диагнозе, что был у Ангелины, можно было вообще обойтись назначенной манипуляции. Тогда почему ее не отменили?

"Я не понимаю, у меня нет вариантов ответа. Ну, вариант, вернее, один — просто это было бы невыгодно клинике", — считает отец Ангелины.

Дело передано в суд, который состоится в конце апреля.