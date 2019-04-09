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Скандал вокруг Кокорина и Мамаева 41 минута назад
Чуда в деле Мамаева и Кокорина не произошло: футбольный дуэт остался за решеткой
Вину признали, но лишь частично. Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин официально выразили свое отношение к обвинениям, которые им предъявлены после двух драк, произошедших осенью 2018 года в центре Москвы. Пресненский суд начал рассматривать дело по существу. Показания дадут почти полсотни свидетелей. Некоторые уже выступили.
К этому заседанию они подготовились основательно. Александр Кокорин набил рюкзак под завязку — это еда из СИЗО на всех. День обещал быть долгим.
Так много журналистов заседания по делу звездных дебоширов не собирали с тех пор, как их поместили в следственный изолятор. За полгода в "Бутырке" это первое слушание, на котором выясняют кто и в чем виноват. Чтобы вместить всю прессу, в Пресненском суде пришлось выделить целый этаж.
Больше 6 часов судья вникала в обстоятельства дела, когда у гостиницы "Пекин" был избит водитель, а затем в кафе неподалеку — федеральный чиновник. Футболисты надеялись на освобождение прямо в зале суда.
Но чуда не произошло. 9 апреля успели опросить прокурора: он настаивал на том, что события 8 октября — спланированное нападение. Об этом говорят сразу нескольких очевидцев. Выяснилось, что футбольный дуэт мешал виски с газированными энергетиками. Сами обвиняемые все так же стоят на своем: потасовка — якобы не более чем попытка защитить свои честь и достоинство в ответ на оскорбления. Без всякого сговора.
"Действительно, конфликт был, — признает адвокат Кирилла Кокорина Вячеслав Барик. – Да, были побои. Но они не имели цели нарушить чей-то покой! И наш свидетель сегодня об этом говорил".
Судебный процесс вступил в самую затяжную стадию — изучение всех обстоятельств. Близкие подсудимых надеются, что в процессе разбирательств выяснятся смягчающие обстоятельства.
- Говорили, что есть доказательств, которые не были озвучены?
"Там много доказательств, которые не были озвучены. Надеемся, что их сегодня представят", — заявила мать футболиста Светлана Кокорина.
До просмотра записей с камер видеонаблюдения сегодня не дошло. Не успели. Если так пойдет и дальше, футбольная карьера может оказаться под вопросом.
- У меня с контрактом пока все четко.
- Планируете вернуться на поле?
- Освободимся, будем думать над этим вопросом.
То, что прозвучало сегодня в зале суда, пока говорит не в пользу обвиняемых. Вновь открывшихся обстоятельств в ближайшие дни, вероятно, будет немало. свидетелей — десятки. А опросить успели пока только двоих.
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