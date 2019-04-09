Пытки и подброс наркотиков: в Москве задержаны оборотни в погонах

Громкий скандал на юго-западе Москвы. Задержаны полицейские, которые, по версии следствия, подбрасывали наркотики случайным прохожим. А потом уже по отработанной схеме обещали закрыть несуществующее дело за щедрое вознаграждение.

ОМВД России по району Теплый стан опустел. Руководство вызвано на ковер. Повод — подозрение.

- Мы с кем-нибудь поговорить хотим на счет того, как подкидывали наркотики.

- Я не знаю, как это происходило!

По данным СМИ, обыски прошли и в УВД по Юго-Западному округу столицы. Там оперативники собственной безопасности МВД и их коллеги из ФСБ проверяли кабинеты офицеров отдела по контролю за оборотом наркотиков.

По предварительной версии, полицейские подбрасывали случайным прохожим наркотики, везли в отдел, обещая долгий тюремный срок. А уже в отделе некий адвокат предлагал решить вопрос за деньги. Тех, кто платил, отпускали. В столичном главке говорят, что был выявлен факт превышения должностных полномочий лишь одним офицером.

"В случае установления вины сотрудника он будет уволен по отрицательным мотивам, понесет наказание в соответствии с законом, а его руководители будут уволены", — заверяет заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

По данным нашего источника, есть еще одна версия происходящего. Якобы некий наркокурьер, недовольный приговором, решил отомстить задержавшим его полицейским. Однако истории, когда пострадавшим действительно подкидывают наркотики, не редкость.

Андрей Евгеньев называет себя жертвой полицейских района Щукино. Он рассказывает, что его задержали у метро, попросили принять участие в контрольной закупке наркотиков у курьера, а когда он отказался, стали бить. Евгеньев обвиняет начальника отдела уголовного розыска ОМВД "Щукино" Вячеслава Горнеева.

"Он начал говорить, что мы тебя посадим в тюрьму, мы тебя посадим в пресс-хату, где тебя будут насиловать каждый день. Стоит ли ради этого так страдать и не идти на сотрудничество? А потом начал душить меня", — рассказывает осужденный Андрей Евгеньев.

Евгеньев работал корреспондентом "Вестей" в Иваново. За него вступились в Союзе журналистов России. Но корреспондента осудили. Щукинских полицейских в фабрикации дела о хранении наркотиков обвиняет и бывший студент Никита Михеенко. Его задержали люди во главе все с тем же Горнеевым и, по словам молодого человека, стали издеваться.

"Один из сотрудников закрыл сток, набралась вода. И меня начали топить! Чего я не ожидал", — рассказывает о примененных к нему пытках осужденный Никита Михеенко.

Оба осужденных добились от Следственного комитета возбуждения дела по факту превышения должностных полномочий полицейскими. Однако подозреваемых в деле нет.

Срок Евгеньева заканчивается в октябре 2019 года. Михеенко будет сидеть еще несколько лет. Что касается истории с обысками в столичном УВД, то в скором времени станет ясно, кто именно попал под подозрение своих же коллег.