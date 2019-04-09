Хосеп Гвардиола: "Тоттенхэм" всегда действует агрессивно в играх с "МанСити"

В рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" на выезде сыграет с лондонским "Тоттенхэмом". Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола посетовал на то, что "шпоры" всегда действуют агрессивно в противостояниях с его командой.

"Все восемь четвертьфиналистов претендуют на трофей. Мы прекрасно друг друга знаем. Атмосфера на стадионе окажет влияние на болельщиков, но если речь о том, что будет происходить на газоне, то на нас это не скажется, – сказал на предматчевой пресс-конференции Гвардиола, слова которого приводит пресс-служба УЕФА. – Мы прекрасно отдаем себе отчет, кто будет нам противостоять, и от нас зависит, как мы совладаем с этим психологически. Если мы, как команда, хотим пройти дальше, то должны с этим справиться.

Гвардиола заявил, что "Тоттенхэм" в игре с "Манчестер Сити" всегда действует агрессивно: "Если так будет и сейчас, нам надо будет сыграть еще более агрессивно. Может, они будут действовать против нас один в один с высоким прессингом, и мы подготовимся к такому варианту событий", — заключил главный тренер "Сити".

Наставник "горожан" также намекнул на то, кто сможет принять участие в предстоящей игре: "Серхио Агуэро чувствует себя лучше. Он провел первую тренировку вместе с командой и уже ощущает себя вполне готовым. Кайл Уокер тоже практически готов, восстановился Бенжамен Менди. Думаю, завтра они могут претендовать на место на поле".

Напомним, матч состоится во вторник, 9 апреля, в Лондоне и начнется в 22:00 по московскому времени.