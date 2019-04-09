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Brexit 1 час назад
Мэй встречается с европейскими лидерами, чтобы отсрочить Brexit
Тереза Мэй проводит европейский марафон для того, чтобы упросить своих партнеров предоставить отсрочку Brexit до конца июня.
Британский премьер уже побывала в Берлине на встрече с Ангелой Меркель, сообщает "Россия 24". Впрочем, канцлер ее даже не встретила на красной дорожке и ограничилась лишь расплывчатыми формулировками о необходимости упорядоченного выхода из Евросоюза.
Следующий пункт — Париж и непростые переговоры с президентом Эммануэлем Макроном. Елисейский дворец заранее подчеркнул, что никакая отсрочка не должна привести к нарушению работы институтов Евросоюза.
На фоне пока безрезультатных метаний Мэй в Брюсселе сегодня прошел большой саммит ЕС — Китай, где, очевидно, в противовес Вашингтону, стороны договорились строить Равноправные экономические отношения, а 2020 году заключить всеобъемлющее инвестиционное соглашение.
Внеочередной саммит Европейского совета пройдет 10 апреля, сообщает "Интерфакс". В письме-приглашении главам государств и правительств председатель ЕС Дональд Туск предложил "гибкое" продление срока Brexit
Туск отметил, опыт ЕС и глубокие разногласия в Палате общин "дают мало оснований полагать, что процесс ратификации может быть завершен к концу июня". По его мнению, такая неопределенность будет вредна для предприятий и граждан Евросоюза, кроме того, возникнет риск неупорядоченного Brexit без сделки. Поэтому необходимо обсудить альтернативное, более продолжительное расширение.
"Одним из возможных вариантов может быть гибкое продление, которое будет продолжаться только столько времени, сколько необходимо, и не более одного года", — предложил Туск.
По его мнению, "гибкость позволит автоматически прекратить продление, как только обе стороны ратифицируют соглашение о выходе".
В письме он сообщил, что Мэй обратилась с просьбой продлить срок действия статьи 50 Договора о ЕС до 30 июня 2019 года. Однако это увеличит риск повторения серии новых краткосрочных продлений и чрезвычайных саммитов. Предлагаемый им "гибкий" срок позволит Великобритании свободно уйти, когда она будет готова.
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