В Колумбии футбольные фанаты принесли на матч гроб с телом убитого болельщика

Болельщики колумбийского клуба Cucuta принесли на игру гроб с телом 17-летнего болельщика команды по имени Кристофер. Юношу убили за день до матча. Друзья принесли останки молодого человека, чтобы показать ему состязание.

Как пишет британский спортивный журналист Джон Милтон, мать убитого была не против такого поступка.



Last week we saw the Racing fan taking his granddad’s skull to the celebrations around Buenos Aires.



Today, we’re off to Cúcuta in Columbia where 17 year old Christopher Jácome, murdered the previous day, was taken from his home and to the match. In his coffin. pic.twitter.com/8DiAIezmDJ