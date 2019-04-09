Экс-наставник "Спартака" Епанчинцев возглавил "Югру"

По итогам сезона хоккейная "Югра", дошедшая до 1/8 финала плей-офф ВХЛ, расторгла контракт с главным тренером команды Алексеем Ждахиным. Новым главным тренером северян назначен бывший наставник московского "Спартака" Вадим Епанчинцев.

Вадим Сергеевич работал помощником главного тренера, а затем и главным тренером в "Атланте". Помощником главного тренера в МХК "Спартак" (МХЛ), помощником главного тренера и главным тренером в "Сарыарке" и с 2015 года помощником главного тренера и наставником команды в "Спартаке".

"Мне поступило хорошее предложение от Сергея Гусева. Я его знаю уже давно, как игрока и как генерального менеджера. Поговорив с ним я понял, что во многих вопросах мы сходимся во мнениях, – приводит слова Епанчинцева пресс-служба "Югры". – Вместе мы сделаем все, чтобы добиваться успехов и вернуть болельщиков на трибуны. К тому же, каждый сезон – это новый вызов для любого тренера".

"Успел ли познакомиться с игроками? Хоккейный мир тесен. Многие игроки мне знакомы давно. Я был на тренировках "Югры" в последние несколько дней. Вскоре будут сделаны выводы и будем строить команду на предстоящий сезон", – прокомментировал свое назначение Епанчинцев.