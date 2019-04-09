Названы лучшие британские ситкомы

Команда из 40 экспертов, в которую вошли режиссеры, актеры и сценаристы, составили список из 20 лучших британских ситкомов всех времен. На первом месте оказался сериал "Отель "Фолти Тауэрс", который выходил на BBC с 1975-го по 1979-й годы, сообщает Guardian.

Комедия, признанная лучшей, посвящена владельцу отеля Бэзиле Фолти и неприятностях, в которые он влипает из-за того, что не умеет управлять гостиницей. Главную роль в ситкоме исполнил один из участников "Монти Пайтона" Джон Клиз.

На втором месте оказался "Отец Тэд". В нем рассказывается о трех католических священниках, живущих на побережье страны.

Третью позицию занял сериал "Я — Алан Партридж" о ведущем небольшой радиостанции из провинциального городка, который мечтает о карьере на ТВ.

Также в первую вошли следующие телепроекты: