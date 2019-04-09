Безбородов рассудит "Ростов" и "Спартак" в 23-м туре чемпионата России

В центральном матче 23-го тура российской футбольной премьер-лиги московский "Спартак" 14 апреля на выезде сыграет с "Ростовом" под руководством экс-наставника "красно-белых" Валерия Карпина. Главным арбитром этого противостояния назначен петербургский судья Владислав Безбородов.

Помогать Безбородову будут лайнсмены Алексей Лунев (Новосибирск) и Алексей Стипиди (Краснодар), резервным арбитром назначен Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), инспектором встречи будет Эдуард Малый (Волгоград).

Помимо этой встречи, стали известны арбитры на остальные матчи 23-го тура чемпионата России. Как сообщает пресс-служба РФС, 12 апреля матч "Крылья Советов" (Самара) – "Рубин" (Казань) рассудит Василий Казарцев из Санкт-Петербурга.

В субботу, 13 апреля, состоятся четыре матча: "Енисей" (Красноярск) – "Уфа" (Уфа), судья – Сергей Карасев (Москва); "Арсенал" (Тула) – "Урал" (Екатеринбург), судья – Виталий Мешков (Дмитров); ЦСКА (Москва) – "Оренбург" (Оренбург), судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); "Ахмат" (Грозный) – "Локомотив" (Москва), судья – Николай Волошин (Смоленск);

А в воскресенье, 14 апреля, кроме "Спартака" и "Ростова" сыграют: "Динамо" (Москва) – "Краснодар" (Краснодар), судья – Евгений Турбин (Дмитров) и Зенит" (Санкт-Петербург) – "Анжи" (Махачкала), судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород).