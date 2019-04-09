Burger King удалили рекламу, в котором бургер по-вьетнамски ели палочками

Скандал разгорелся вокруг рекламы новозеландской сети закусочных Burger King. В ролике показали, как женщина есть новый "вьетнамский" сэндвич с курицей двумя огромными палочками. Рекламу раскритиковали как расистскую, сообщает CNN.

Представители Burger King спешно удалили неоднозначное видео, но его успели сохранить интернет-пользователи.

So this is the new Burger King ad for a “Vietnamese” burger ok coolcoolcoolcoolcool CHOPSTICKS R HILARIOUS right omg etc 🙃🙃🙃🙃🙃🙃 pic.twitter.com/zVD8CN04Wc — 마리아. Maria. (@mariahmocarey) 4 апреля 2019 г.

По словам пользователей, добавление в сэндвчи соус чили не делает его "вьетнамским", а палочки на самом деле удобный столовый прибор, которым в Азии пользуются несколько тысяч лет.

Несмотря на удаление рекламы, вьетнамский бургер все еще продается в новозеландских отделениях сети Burger King.