Burger King удалили рекламу, в котором бургер по-вьетнамски ели палочками

Скандал разгорелся вокруг рекламы новозеландской сети закусочных Burger King. В ролике показали, как женщина есть новый "вьетнамский" сэндвич с курицей двумя огромными палочками. Рекламу раскритиковали как расистскую, сообщает CNN.

Представители Burger King спешно удалили неоднозначное видео, но его успели сохранить интернет-пользователи.

So this is the new Burger King ad for a “Vietnamese” burger ok coolcoolcoolcoolcool CHOPSTICKS R HILARIOUS right omg etc 🙃🙃🙃🙃🙃🙃 pic.twitter.com/zVD8CN04Wc