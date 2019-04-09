ЦСКА на выезде обыграл "Нижний Новгород" в баскетбольной Единой лиге

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ московский ЦСКА на выезде обыграл "Нижний Новгород" со счетом 95:89. У хозяев паркета сразу три игрока набрали по 18 очков, но успеха это им не принесло.

В составе победителей встречи самыми результативными стали Нандо Де Коло (17 очков), Дэниэл Хэккетт (14) и Серхио Родригес (13). А у хозяев паркета больше всех набрали Георгий Жбанов, Кристофер Черапович и Евгений Бабурин – по 18 очков.

ЦСКА одержал четвертую победу в последних пяти играх и лидирует в турнирной таблице, а "Нижний Новгород", потерпевший второе поражение кряду, расположился на седьмой строчке. В следующем матче москвичи 11 апреля примут "Астану", а нижегородцы 14 апреля на выезде сыграют с "Автодором".