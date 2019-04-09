Хоккейный ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

В столичном дворце спорта ЦСКА завершился седьмой, решающий матч полуфинальной серии хоккейного Кубка Гагарина. Хозяева льда принимали питерский СКА и выиграли со счетом 3:1. Армейцы Москвы выиграли серию 4:3 и в финале сыграют с омским "Авангардом".

Как и в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги полуфинал на Западе затянулся до предела. При этом армейское дерби проходило крайне нервно, соперники были достойны друг друга и ни в одной из семи встреч победитель не забил более 3=х голов.

При этом все в этой серии решалось в ходе домашних матчей. ЦСКА выиграл первую (2:1), вторую (3:1), пятую (3:0) и заключительную, седьмую встречу. СКА одержал победы на домашнем льду в третьей (2:1), четвертой (3:1) и шестой (3:2) игре.

Отчетный матч не стал исключением: соперники очень внимательно играли в обороне, а реально опасных атак на ворота было проведено не слишком много. В первом периоде счет бросков был всего 5:5. Во втором ЦСКА перебросал гостей (15:8) и повел в счете после голов Линдена и Слепышева. СКА отыграл один гол усилиями Плотникова.

Все должно было решиться в третьей 20-минутке, но по сути хозяевам удалось нейтрализовать все попытки команды из Санкт-Петербурга изменить счет и дожать соперника в самом конце матча, забросил гол в пустые ворота, когда питерцы сняли вратаря в надежде на камбэк. Последний гол в серии на счету Григоренко.