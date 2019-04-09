Суд определил наказание экс-мэру Владивостока за коррупцию

15 лет в колонии строгого режима проведет экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев. Наказание за коррупционные преступления ему определил Тверской суд Москвы. Кроме того, Пушкарев должен выплатить штраф в 500 миллионов рублей.

Виновными признаны еще два фигуранта дела, сообщает ТАСС. Брат бывшего владивостокского градоначальника Андрей Пушкарев осужден на 8 лет условно с выплатой полумиллиардного штрафа, а предприниматель, директор муниципального предприятия "Дороги Владивостока", Андрей Лушников получил 10 лет колонии строго режима. Он также должен выплатить 500 миллионов рублей.

На оглашение приговора в Тверской суд Москвы пришли поддержать экс-чиновника его бывшие сокамерники – бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский и Эрик "Давидыч" Китуашвили.

Игорь Пушкарев обвинялся во взяточничестве, злоупотреблениях полномочиями и коммерческом подкупе. Прокуратура настаивала на 17 годах заключения.

Пушкарев был мэром Владивостока восемь лет. Он с 2008-го до 2015 года помогал выигрывать муниципальные конкурсы на строительство дорог. В обмен принял взяток на 75 миллионов рублей. Экс-мэр активно лоббировал свое собственное предприятие "Востокцемент", которое после избрания градоначальником переоформил на брата. Лушников закупал стройматериалы для "Дорог Владивостока" у "Востокцемента" по завышенным ценам. Ущерб от этих махинаций следствие оценило в сотни миллионов рублей.