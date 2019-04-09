Готов стать тафгаем. Емельяненко-младший решил начать карьеру в хоккее

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко посетил заключительный матч финальной серии Западной конференции между ЦСКА и СКА (3:1), после чего признался, что готов начать карьеру в хоккее.

"Я готов переквалифицироваться и играть в хоккей, – написал Емельяненко в социальной сети Instagram. – Точно знаю, что буду незаменимым игроком в любой команде. Осталось только научиться кататься на коньках, и я готов стать тафгаем".

Напомним, ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина, где в серии до четырех побед сыграет с омским "Авангардом". Первые две встречи состоятся 13 и 15 апреля и пройдут в Москве.