Лига чемпионов. "Тоттенхэм" взял реванш у "МанСити" за премьер-лигу

В главном футбольном турнире клубного Старого Света стартовала стадия 1/4 финала. В Лондоне прошло первое английское дерби Лиги чемпионов: местный "Тоттенхэм" принимал соотечественников из "Манчестер Сити". Хозяева выиграли – 1:0.

Это была вторая встреча двух английских клубов, которые в отечественной премьер-лиге претендуют на попадание в следующий сезон Лиги чемпионов: "МанСити" идет вторым, лондонские "шпоры" – четвертыми. В октябре команды провели в Лондоне первую встречу национального чемпионата и манкунианцы выиграли за счет гола Мареза – 1:0.

И в отчетной игре "горожане" вполне могли открыть счет уже на 12-й минуте, когда судья Бьорн Куйперс с помощью системы видеоповтора VAR принял решение поставить в ворота хозяев пенальти за игру рукой Роуза. Бил Агуэро, но вратарь хозяев Льорис мяч взял, сохранив гнули на табло.

В начале второго тайма "Тоттенхэм" потерял своего главного голеадора: Кейн получил повреждение и был заменен. Впрочем, до своей травмы форвард почти ничем не отметился, оборона "горожан" его прикрыла.

Впрочем, оборона обеих команд до поры была явно сильнее нападения. Можно сказать, что и лидеры атаки команды Хосепа Гвардиолы – тот же Агуэро, Стерлинг, Сильва, автор гола в октябрьском матче Марез ничем серьезным отметиться не смогли.

А вот "шпоры" в лице корейского игрока Сон Хын Мина сумели отыскать путь к воротам гостей. При этом в моменте, когда игрок "Хотспур" забивал, судьи усомнились в чистоте момента и также смотрели VAR. Но видео подтвердило, что мяч забит по правилам.

Победа 1:0 дает "Тоттенхэму" надежду на то, что в ответной игре он сумеет удержать ничью и обойти соотечественников в борьбе за полуфинал. Но следует признать, что и шансы "горожан" остаются высокими: дома им достаточно забить один гол, чтобы как минимум сравнять счет, и два, чтобы пройти в следующий круг плей-офф...