"КамАЗ-Мастер" выставит на ралли "Шелковый путь" четыре экипажа

В июле 2019 года в Иркутске будет дан старт ралли-марафону "Шелковый путь", который пройдет на территории трех государств – России, Китая и Монголии. Команду «КамАЗ-Мастер» на международной гонке будут представлять экипажи Андрея Каргинова, Антона Шибалова, Айрата Мардеева и Сергея Куприянова.

Действующий чемпион ралли «Дакар-2019» пилот «КамАЗ-Мастер» Эдуард Николаев отправится на проходящий в начале июля международный фестиваль скорости в британском Гудвуде. Серебряный призер грузового зачета «Дакара» Дмитрий Сотников будет задействован в видеопроекте, съемки которого пройдут в горах Турции.

"Подготовка команды к июльскому старту на ралли «Шелковый путь» уже идет полным ходом, – говорится на официальном сайте "КамАЗ-Мастер". – Она включает в себя внедрение и отладку новых технических решений, тренировки экипажей, в том числе и тестирование новых кандидатов на позиции штурманов и механиков. Кроме того, запланировано участие в ряде соревнований, первым из которых в новом сезоне станет этап Чемпионата России «Золото Кагана», который пройдет в конце апреля в Астрахани".