Главные соперники на выборах в Израиле заявили о своей победе

Во вторник, 9 марта, вечером после завершения парламентских выборов в Израиле главные соперники – действующий премьер, глава партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху и лидер центристского блока партий "Кахоль-Лаван" Бени Ганц заявили о своей победе.

В то же время, проведенные после завершения голосования экзитполы предсказывают победу блоку "Кахоль-Лаван". Как ожидается, предварительные официальные данные подсчета голосов будут обнародованы в ближайшие часы, передает ТАСС.

После подведения итогов парламентских выборов президент Государства Израиль Реувен Ривлин после консультаций с представителями избранных в Кнессет партий поручит сформировать новое правительство. Как правило, кандидатом на пост премьер-министра является лидер партии с наибольшим числом депутатских мандатов, при этом сформировать кабинет президент может поручить и политику, чья партия не получила большинства голосов, но в состоянии сформировать коалицию, поддерживаемую 61 из 120 парламентариев.

Претенденту на главы кабинета будут предоставлены 42 дня на формирование правительства. В случае, если ему не удается выполнить это в установленный срок, глава государства передаст это право другому депутату.