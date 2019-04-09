Госсекретарь США выдвинул ультиматумы сразу двум странам

На слушаниях в сенате Майк Помпео заявил — если Турция приобретёт российские зенитные ракетные системы С-400, Штаты откажутся поставлять ей свои новейшие истребители F-35. А потом добавил, что закупка Египтом российских Су-35 повлечет санкции со стороны Вашингтона, сообщает телеканал "Россия 24".