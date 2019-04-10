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10 апреля 201900:45

В Астраханской области состоялась церемония спуска на воду нового судна

На судостроительном заводе "Лотос" с опережением графика завершили строительство новой несамоходной баржи. Она предназначена для перевозки крупных и негабаритных грузов. Может работать как на реке, так и на море. До конца года ещё предстоит провести испытания, сообщает телеканал "Россия 24". А после — баржу передадут каспийскому филиалу "Морской спасательной службы".

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