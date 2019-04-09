Голы Кейта и Фирмино принесли победу "Ливерпулю" над "Порту" в Лиге чемпионов

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" на поле стадиона "Энфилд" обыграл португальский "Порту" со счетом 2:0. Нападающий хозяев поля Роберто Фирмино набрал два очка по системе "гол+пас".

У победителей встречи голами отметились Наби Кейта и Роберто Фирмино, забившие мячи на 5-й и 26-й минутах соответственно. Фирмино, помимо гола, записал на свой счет результативную передачу. Теперь на счету 27-летнего бразильца 15 голов и 8 передач в 43 матчах сезона за команду Юргена Клоппа.

Напомним, ответная игра противостояния состоится 17 апреля и пройдет на поле стадиона "Драгау" в Португалии.