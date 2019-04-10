Дело Мамаева и Кокорина: первое заседание суда не внесло ясности в судьбу хулиганов

В Пресненском суде столицы прошло первое судебное заседание по существу по поводу хулиганских действий футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, и Александра Протасовицкого. Сегодня было допрошено 3 свидетелей. Футболисты частично признали свою вину. Сколько длилось заседание, и когда продолжатся слушания?

С вещами, но на выход ли? Первое рассмотрение дела Мамаева и Кокорина по существу началось именно с этих вопросов. Футболисты и другие обвиняемые по делу зашли в здание Пресненского суда с сумками. Это обстоятельство многие сочли хорошим знаком. "Учитывая, что вчера смягчили меру Серебренникову, я уверен, что Кокорина и Мамаева выпустят в ближайшее время", — отметил Василий Уткин.

Сами подсудимые настроены не так оптимистично. Мамаев, Кокорин с братом и их общий друг Александр Протасовицкий в СИЗО провели уже полгода. Кокорин за это время прибавил в весе и вопрос, намерен ли он вернуться в сборную его, явно удивил. Футболист назвал его странноватым и сказал, что сейчас больше думает о семье. Тренер "Зенита", кстати, уже заявил, что футболист может вернуться. Он готов продлить истекающий этим летом контракт с Кокориным. "Думаю, можно. Насколько быстро и как, пока неизвестно. Сколько понадобится восстановиться после травмы, плюс еще психологическая травма", — заявил Сергей Семак, тренер футбольного клуба "Зенит".

Футболистов Кокорина и Мамаева арестовали в октябре 2018-го после двух драк в центре Москвы. Пострадавшими выступают водитель телеведущей "Первого канала" – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института Сергей Гайсин.

Главный вопрос: кто инициатор драк. Адвокаты футболистов настаивают — все началось спонтанно, после того, как спортсменов оскорбили. Представители обвинения, напротив, утверждают, что драка произошла по предварительному сговору футболистов.

В этом более 40 свидетелей. На первом слушании по существу допросили только троих. Причём, вопросов к ним было так много, что заседание началось около часа дня, а закончилось уже затемно, около 10 вечера.