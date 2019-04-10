В мэрии чешского города Римаржов прогремел взрыв

Мэр расположенного на северо-востоке Чехии города Римаржов Людек Симко сообщил, что во вторник в местной мэрии сработало взрывное устройство. По его словам, никто из находившихся в здании людей не пострадал.

По данным местной полиции, организатор взрыва уже задержан, ведется сбор улик, передает ТАСС. Один из жителей города рассказал, что задержанный — 35-летний бритоголовый мужчина. По предварительным данным, злоумышленник может быть душевнобольным человеком.