Официальный Каракас уведомил о своем выходе из ОАГ

Венесуэла покинет Организацию американских государств. Выход намечен на 27 апреля. Каракас считает, что действия ОАГ вредят стране и продиктованы Вашингтоном. В заявлении отметили, что Венесуэла не может оставаться в организации "стоящей на коленях перед имперскими и господствующими интересами администрации США".

Ранее ОАГ признала соратника Хуана Гуайдо новым представителем Венесуэлы при организации, напоминает телеканал "Россия 24". Каракас назвал такие действия давлением на страны-участницы ОАГ.