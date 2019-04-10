"Рыжий Тарзан" Дацик вляпался в очередной скандал

"Намерен отобрать у бывшего друга недвижимость". Санкт-Петербургские СМИ так пишут про бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика, который не так давно вышел из тюрьмы — после отсидки за печально известный рейд на один из борделей Северной Столицы. И уже, якобы, замышляет очередной криминал.

Вернее, он строит любовно-криминальную схему с участием своего экс-приятеля и экс-подельника по специфическим методам борьбы с ночными бабочками — Вячеслава Малмыгина. На этот раз — в качестве жертвы. Как утверждается, для начала "Рыжий Тарзан" с лёгкостью увёл у него супругу. А далее — перешёл к более радикальным вариантам давления.

Каким-то образом Дацик надоумил девушку продать машину, подаренную ей обманутым мужем. После чего «сын Сварога, он же повелитель Муромских лесов из рода Серых Псов» опять же, якобы — решил цинично выжить Мамлыгина из квартиры. С помощью всё той же неверной жены — и неких, цитата, "братанов".

В общем, история — остросюжетная. И уж точно — крайне запутанная. И так уж совпало, что появилась она вслед за заявлением Дацика о желании идти в политику.