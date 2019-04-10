Маурисио Почеттино: похоже, Кейн выбыл до конца сезона

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Сити" с минимальным счетом – 1:0. В начале второго тайма форвард "шпор" Гарри Кейн получил повреждение. Наставник лондонцев Маурисио Почеттино предположил, что главный голеадор команды выбыл до конца сезона.

"Все подробности будут завтра. По-видимому, он повредил ту самую лодыжку, которая беспокоила его ранее. Похоже, что Кейн выбыл до конца сезона, – приводит слова Почеттино BBC. – Мы будем скучать по нему. Это очень грустно. Мы надеемся, что наши предположения не подтвердятся и это всего лишь небольшое повреждение".

Автор победного гола в ворота "Сити" Сон Хын Мин также не остался в стороне: "Надеюсь, что с Кейном все будет хорошо. Мы не знали, что случилось, но держались стойко".

Напомним, Кейн – воспитанник "Тоттенхэма". В текущем сезоне 25-летний нападающий в составе "шпор" принял участие в 38 играх во всех турнирах, забил 24 мяча и отдал 6 результативных передач. Также на его счету 37 матчей, 22 гола и 6 передач за сборную Англии.