Илья Воробьев: царапались, работали, но не хватило гола

В заключительном матче полуфинальной серии Кубка Гагарина петербургский СКА на выезде проиграл московскому ЦСКА (1:3). Наставник петербуржцев Илья Воробьев назвал причины поражения своей команды.

"ЦСКА с победой в серии. Второй период не совсем удался. Царапались, работали. В принципе, все, – приводит слова Воробьева пресс-служба ЦСКА. – Чего не хватило СКА? Во многих матчах мы больше атаковали. Обычно не хватает одного лишнего гола. Так и получилось в этой серии".

Наставник СКА посетовал на то, что Николай Прохоркин и Динар Хафизуллин пропустили встречу из-за болезни, Павел Дацюк играл через боль, а также добавил, что это ни в коем случае не оправдание, а констатация факта.

Напомним, ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина, где в серии до четырех побед сыграет с омским "Авангардом". Первые две встречи состоятся 13 и 15 апреля и пройдут в Москве.