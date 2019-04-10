Авиаперевозчики перестали заказывать Boeing 737

По данным американского издания Theе Wall Street Journal, впервые за семь лет корпорация Boeing в течение минувшего месяца не получила ни одного коммерческого заказа на самолеты типа 737.

В марте текущего года корпорацией были поставлены заказчикам всего 11 самолетов Boeing 737 MAX, тогда как месяцем ранее было поставлено 27 таких авиалайнеров, а в январе – 24. Одновременно в настоящее время свыше 4,6 тысячи заказов на самолеты Boeing 737 MAX все еще ожидают исполнения, так что в ближайшие несколько лет лайнеры этого типа все еще будут приносить значительную часть прибыли корпорации, сообщает РИА Новости.

Как сообщалось, 10 марта текущего года в Эфиопии потерпел крушение самолет Boeing 737 MAX8 авиакомпании Ethiopian Airlines с пассажирами на борту. За пять месяцев до этой трагедии разбился лайнер того же типа индонезийской авиакомпании Lion Air.

После авиакатастрофы в Эфиопии около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов данной модели, многие авиаперевозчики приостановили эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX8.