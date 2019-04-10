Форвард "Челси" Жиру может вернуться в чемпионат Франции

Нападающий сборной Франции и лондонского "Челси" Оливье Жиру может вернуться выступать на Родину. Форвард в 2012 году перебрался в английскую премьер-лигу из «Монпелье». Его действующий контракт истекает летом 2019 года.

На 32-летнего чемпиона мира претендует "Бордо". Как сообщает Сalciomercato, клуб уже обратился к "Челси" с запросом на трансфер. Стоимость француза на сегодняшний день оценивается в 15 миллионов евро, но в "Бордо" он сможет перейти бесплатно – на правах свободного агента.

Напомним, Жиру летом 2012 года за 12 миллионов евро перешел из французского "Монпелье" в английский "Арсенал", откуда зимой 2018 перебрался в "Челси" за 17 миллионов евро. Оливье в текущем сезоне в составе команды Маурицио Сарри принял участие в 37 матчах во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 7 результативных передач. Также на его счету 89 игр, 35 голов и 10 голевых передач за сборную Франции.