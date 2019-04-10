В Индии госпитализирован Далай-лама

В индийском Нью-Дели госпитализирован с диагнозом инфекции органов грудной клетки тибетский духовный лидер Далай-лама XIV. В настоящее время он проходит лечение. Личный секретарь Далай-ламы подчеркнул, что состояние тибетского духовного лидера стабильно, он проведет в больнице два-три дня.

В 1959 году после провала вооруженного выступления против властей КНР Далай-лама XIV Тэнзин Гьяцо бежал из Тибета, напоминает РИА Новости. В настоящее время тибетский духовный лидер и его сторонники живут в индийском городе Дхармсала, где действует так зазываемое "Тибетское правительство в изгнании". В марте 2011 года Далай-лама объявил о снятии с себя полномочий лидера, что не охладило полемику между ним и Пекином, где его продолжают считать сепаратистом.