Российский голкипер "Магнитки" Загидулин подписал контракт с "Калгари"

Клуб Национальной хоккейной лиги "Калгари Флэймз" заключил контракт новичка с российским голкипером магнитогорского "Металлурга" Артемом Загидулиным. Соглашение 23-летнего вратаря с канадской командой рассчитано на один год.

Загидулин в текущем сезоне в составе "Магнитки" принял участие в 25 играх регулярного чемпионата КХЛ, из них 13 матчей завершились победой магнитогорской команды. На счету российского голкипера в среднем за игру 92,4% отраженных бросков и 1,96 пропущенных шайб.

Напомним, "Калгари" с 107 очками занял первое место в Западной конференции, одержав 50 побед в 82 играх "регулярки". В плей-офф НХЛ "Флэймз" будет противостоять "Колорадо", первая игра состоится в ночь с 11 на 12 апреля.