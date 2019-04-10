Димитрис Итудис: ЦСКА проводит минимарафон из трех матчей за пять дней

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ московский ЦСКА на выезде обыграл "Нижний Новгород" со счетом 95:89. Главный тренер армейцев Димитрис Итудис поделился впечатлениями от игры с нижегородцами.

"Поздравляю команду с победой. Сейчас мы проводим минимарафон из трех матчей за пять дней с выездом, – приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА. – «Нижний» сегодня, как и в нашей первой встрече играл жестко, на грани фола, действовал агрессивно в нападении с большим количеством изоляций. Сейчас для нас главное брать победы, и мы этого добились".

Напомним, ЦСКА одержал четвертую победу в последних пяти играх и лидирует в турнирной таблице, а "Нижний Новгород", потерпевший второе поражение кряду, расположился на седьмой строчке. В следующем матче москвичи 11 апреля примут "Астану", а нижегородцы 14 апреля на выезде сыграют с "Автодором".