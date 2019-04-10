Новости Спорт

Все видео этой рубрики
10 апреля 201905:30

Главный тренер "Фиорентины" Пиоли отправлен в отставку

EPA

Итальянский футбольный клуб "Фиорентина" объявил об отставке главного тренера команды Стефано Пиоли. Основным кандидатом на замену 53-летнему специалисту является экс-наставник "Ромы" Эусебио Ди Франческо.

Пиоли возглавил команду из Флоренции летом 2017 года. Под его руководством "Фиорентина" одержала 27 побед, 25 раз сыграла вничью и потерпела 22 поражения.

После 31-го матча серии А "фиалки", не знающие побед на протяжении восьми игр кряду, с 39 очками занимают десятое место в турнирной таблице. В следующем туре "Фиорентина" 14 апреля примет "Болонью".

Исполняющим обязанности главного тренера стал второй тренер команды Джакомо Мурелли. По данным итальянских СМИ, летом "Фиорентину" возглавит бывший наставник столичной "Ромы" Эусебио Ди Франческо. 49-летнего специалиста также активно сватают в "Севилью".

Сейчас

05:03

Выборы в Израиле: "Ликуд" удерживает лидерство

03:52

ЦИК Израиля: после подсчета четверти голосов лидирует партия "Ликуд"

03:03

В Индии госпитализирован Далай-лама

02:30

В Тихом океане найдены обломки пропавшего F-35А

02:01

Авиаперевозчики перестали заказывать Boeing 737

00:09

В мэрии чешского города Римаржов прогремел взрыв

23:55

В аэропорту Тираны атакован австрийский самолет

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Арктика может стать теплым местом для бизнеса: на форуме в Петербурге цитируют классику

Арктика может стать теплым местом для бизнеса: на форуме в Петербурге цитируют классику

8 часов назад
Выборы в Израиле: "Ликуд" удерживает лидерство

Выборы в Израиле: "Ликуд" удерживает лидерство

40 минут назад
Порошенко внезапно полюбил русский и нашел себе альтернативу

Порошенко внезапно полюбил русский и нашел себе альтернативу

9 часов назад
Дело Мамаева и Кокорина: первое заседание суда не внесло ясности в судьбу хулиганов

Дело Мамаева и Кокорина: первое заседание суда не внесло ясности в судьбу хулиганов

5 часов назад
Пирожок вербовал россиян в "Правый сектор"

Пирожок вербовал россиян в "Правый сектор"

9 часов назад
На Канарах российских туристов высадили из самолета из-за ветрянки

На Канарах российских туристов высадили из самолета из-за ветрянки

8 часов назад
7 богатых наследников, которые потеряли все

7 богатых наследников, которые потеряли все

18 часов назад
Официальный Каракас уведомил о своем выходе из ОАГ

Официальный Каракас уведомил о своем выходе из ОАГ

4 часа назад
Хоккейный ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

Хоккейный ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

8 часов назад
Пытки и подброс наркотиков: в Москве задержаны оборотни в погонах

Пытки и подброс наркотиков: в Москве задержаны оборотни в погонах

7 часов назад
Человек, который создавал радость. В Москве простились с Георгием Данелией

Человек, который создавал радость. В Москве простились с Георгием Данелией

8 часов назад
В Тихом океане найдены обломки пропавшего F-35А

В Тихом океане найдены обломки пропавшего F-35А

3 часа назад
Проучить пешехода: намеренно сбивший курсанта водитель Mercedes ошибся "целью"

Проучить пешехода: намеренно сбивший курсанта водитель Mercedes ошибся "целью"

5 часов назад
В Москве ушла из жизни невестка Сергея Есенина и Зинаиды Райх

В Москве ушла из жизни невестка Сергея Есенина и Зинаиды Райх

11 часов назад
Тревогу забила консьержка: подробности истории о детях, изъятых в Мытищах

Тревогу забила консьержка: подробности истории о детях, изъятых в Мытищах

13 часов назад
В Доме музыки пройдет авторский фестиваль Олега Митяева

В Доме музыки пройдет авторский фестиваль Олега Митяева

14 часов назад
"Театриум на Серпуховке" поучаствует в "Библионочи" с презентацией книги "Страна Театриум"

"Театриум на Серпуховке" поучаствует в "Библионочи" с презентацией книги "Страна Театриум"

19 часов назад
Нужна помощь: Леру Горчакову спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Леру Горчакову спасет внутривенное питание

08.04.2019 10:23
Помогите маленькому Мише услышать мир

Помогите маленькому Мише услышать мир

05.04.2019 16:56
"Рыжий Тарзан" Дацик вляпался в очередной скандал

"Рыжий Тарзан" Дацик вляпался в очередной скандал

5 часов назад
Новые атаки Трампа в его торговых войнах

Новые атаки Трампа в его торговых войнах

7 часов назад
Суд определил наказание экс-мэру Владивостока за коррупцию

Суд определил наказание экс-мэру Владивостока за коррупцию

7 часов назад
Burger King удалили рекламу, в котором бургер по-вьетнамски ели палочками

Burger King удалили рекламу, в котором бургер по-вьетнамски ели палочками

8 часов назад
Распространённая пищевая добавка ослабляет защиту организма от гриппа

Распространённая пищевая добавка ослабляет защиту организма от гриппа

11 часов назад
Падчерица от обиды засадила отчима в тюрьму на 14 лет, обвинив в изнасиловании

Падчерица от обиды засадила отчима в тюрьму на 14 лет, обвинив в изнасиловании

11 часов назад
Браузер Firefox защитили от скрытого майнинга и слежки по цифровым "следам"

Браузер Firefox защитили от скрытого майнинга и слежки по цифровым "следам"

12 часов назад
В России может появиться современный и очень удобный автомобиль для инвалидов

В России может появиться современный и очень удобный автомобиль для инвалидов

12 часов назад
Заработал первый в мире сервис доставки дронами

Заработал первый в мире сервис доставки дронами

13 часов назад
Тест-драйв самой "злой" Lada Vesta за 1,5 млн рублей (с видео)

Тест-драйв самой "злой" Lada Vesta за 1,5 млн рублей (с видео)

13 часов назад
Любимые фильмы Владимира Путина

Любимые фильмы Владимира Путина

13 часов назад
Власти: переселять участников реновации в другой район без их согласия никто не будет

Власти: переселять участников реновации в другой район без их согласия никто не будет

14 часов назад
Слух: Samsung выпустит четыре версии Galaxy Note10

Слух: Samsung выпустит четыре версии Galaxy Note10

14 часов назад
Huawei готова поставлять 5G-модемы для iPhone

Huawei готова поставлять 5G-модемы для iPhone

14 часов назад
Звезда сериала "Тайны Смолвиля" признала свою вину в деле о вербовке секс-рабынь

Звезда сериала "Тайны Смолвиля" признала свою вину в деле о вербовке секс-рабынь

14 часов назад
Одни и те же гены защищали от холода неандертальцев и мамонтов

Одни и те же гены защищали от холода неандертальцев и мамонтов

15 часов назад
Сергей Баталов рассказал, почему не смог познакомиться с родным отцом

Сергей Баталов рассказал, почему не смог познакомиться с родным отцом

15 часов назад
Netflix снимет амбициозный кроссовер про Дороти из страны Оз и Алису из страны чудес

Netflix снимет амбициозный кроссовер про Дороти из страны Оз и Алису из страны чудес

15 часов назад
В России введут электронный договор купли-продажи автомобиля

В России введут электронный договор купли-продажи автомобиля

15 часов назад
Бюджет самой дорогой игры может достигнуть $500 млн

Бюджет самой дорогой игры может достигнуть $500 млн

16 часов назад
"Она меня шантажировала". Марат Башаров оставил избитой жене квартиру

"Она меня шантажировала". Марат Башаров оставил избитой жене квартиру

17 часов назад
Контролировать автомобилистов сможет не только ГИБДД

Контролировать автомобилистов сможет не только ГИБДД

17 часов назад
Все российские детсады и школы переходят на йодированную соль

Все российские детсады и школы переходят на йодированную соль

17 часов назад
Раскрыт секрет сохранности оружия Терракотовой армии

Раскрыт секрет сохранности оружия Терракотовой армии

18 часов назад
Увидеть невидимое: станьте участником великого открытия на телеканале "Наука"

Увидеть невидимое: станьте участником великого открытия на телеканале "Наука"

08.04.2019 14:12