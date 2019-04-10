Власти США продолжают наводить порядок в Интернете

В Конгрессе США прошли слушания по "белому национализму" в интернете. С законодателями общались сотрудники Фейсбука и Гугла. Они рассказали об инструментах, которые следят за тем, чтобы пользователи не нарушали грань дозволенного. И как при этом — избежать цензуры.

Более того, с 27 марта Фейсбук решил воспитывать своих пользователей, отмечает телеканал "Россия 24". Теперь, если, по мнению модераторов сети, кто-то выражает поддержку белому национализму или сепаратизму — их автоматически перенаправляют на страницу "Жизнь после ненависти".