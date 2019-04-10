Бразильская полиция применила газ, чтобы остановить массовое побоище футболистов во время матча

Полуфинальный матч чемпионата бразильского штата Гояс закончился массовой дракой. В потасовке участвовали игроки, тренеры и персонал команд "Атлетико Гоияниенсе" и "Вила-Нова".

В итоге вмешиваться пришлось полиции, сообщает телеканал "Россия 24". Стражи порядка смогли прекратить драку только после применения слезоточивого газа. Один человек — фотограф "Атлетико" — попал в больницу с вывихом колена. Мужчина пытался сделать эффектные кадры и попал в эпицентр побоища.