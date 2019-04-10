Остапенко сенсационно проиграла 205-й ракетке мира на турнире в Колумбии

Латвийская теннисистка Елена Остапенко, занимающая 29-е место в рейтинге WTA, на старте турнира в колумбийской Боготе за 2 часа 32 минуты сенсационно проиграла представительнице США Кристи Ан со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 5:7.

Остапенко семь раз подала навылет, допустила 16 двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из девяти, а у ее соперницы, находящейся на 205-й строчке в рейтинге WTA, три эйса, пять двойных ошибок и шесть реализованных брейков из 14.

Таким образом, Ан вышла во второй круг турнира, где ей будет противостоять колумбийка Мария-Камила Осорио-Серрано.