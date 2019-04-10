Шансы на победу главных соперников на выборах в Израиле сравнялись

В Израиле подводят итоги парламентских выборов. По последним данным, партия "Ликуд" и объединение "Кахоль-Лаван" получили в Кнессете по 35 мест, набрав по 29 процентов голосов, другие набрали меньше 10 процентов голосов каждое.

Ранее лидер партии "Ликуд", действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его основной конкурент, генерал Бенни Ганц, идущий от объединения "Кахоль-Лаван", синхронно заявили о своей победе, напоминает телеканал "Россия 24".

В истории Израиля ни одна партия не получала в парламенте страны – Кнессете — абсолютного большинства. Политологи отмечают, что после выборов победителю необходимо будет провести переговоры с более мелкими партиями для формирования правящей коалиции. В случае, если в этом преуспеет Биньямин Нетаньяху, он станет премьером страны в пятый раз подряд.