Пострадавшим от наводнений в Иране доставили гуманитарную помощь

Спасатели из России и Армении приступили к доставке гуманитарной помощи Ирану. Регионы страны сильно пострадали от наводнений, которые случились в конце марта. Количество погибших от удара стихии превысило 70 человек.

В общей сложности затопленными оказались почти 2 тысячи деревень и населённых пунктов, сообщает телеканал "Россия 24". Сильные ливни размыли дороги, повредили дома. Во многих регионах Ирана нарушено транспортное сообщение. Всего спасатели доставят более 4 тысяч единиц гуманитарной помощи.