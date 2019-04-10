35 мест в Кнессете: Нетаньяху созывает под свои знамена правых и ортодоксов
Биньямин Нетаньяху фактически обеспечил себе победу на выборах — это следует из данных, которые публикует государственное радио Израиля "Кан". По последней информации партия "Ликуд", которую представляет Нетаньяху, и партия "Кахоль-Лаван", от которой идет его главный соперник генерал Бенни Ганц, получили в Кнессете по 35 мест. Но также в парламент прошли малые правые и религиозные партии, чья позиция во многом близка к программе Нетаньяху. По мнению экспертов, он сможет без труда сформировать коалицию.
Активисты "Ликуда" приходили в партийный избирательный штаб с флагами, плакатами и даже с гитарами. Намечались торжества. Явка, за которую в последние часы голосования так боролись лидеры избирательного марафона, оказалась впечатляющей: на участки пришли 68 процентов избирателей.
Первая информация избиркома говорила о преимуществе конкурентов — блока "Кахоль-Лаван", сформированного незадолго до выборов тремя бывшими начальниками Генштаба во главе с тезкой Нетаньяху — Биньямином Ганцем. Тем более, что сам генерал, командовавший израильской армией во время последней крупной силовой операции в Секторе Газы пять лет назад, возник перед своими сторонниками вскоре после появления первых данных с участков и заявил, что намерен сформировать и возглавить новое правительство.
"За нас проголосовало свыше миллиона избирателей. Наш народ, наше общество выбрали единство и показали, что не хотят раскола. Я буду премьер-министром всех израильтян", — заявил Биньямин Ганц, лидер избирательного блока "Кахоль-Лаван".
В штабе "Ликуда" ждали сообщений Центризбиркома, рассчитывая, что по итогам выборов, только Нетаньяху сможет собрать правящую коалицию, поделившись министерскими портфелями с религиозными и националистическими партиями.
"Правые силы выиграли. "Ликуд" усилился по сравнению с прошлыми выборами. Это очень важное достижение и для "Ликуда", и для Биньямина Нетаньяху. И уже сегодня он начнет собирать новое правительство", — считает Исраэль Кац, министр транспорта и безопасности дорожного движения, министр разведки Израиля
Сам Биньямин Нетаньяху не спешил обрадовать соратников своим появлением. Он вел переговоры с лидерами прошедших в Кнессет партий, пытаясь понять, сможет ли он собрать под свои знамена парламентское большинство — 61 мандат. Это позволило бы ему вновь стать премьер-министром Израиля.
"Я очень тронут тем, что народ Израиля снова доверился мне. Для меня это беспрецедентно. Мы когда-нибудь получали столько мест? Я лично не помню. Я намерен в скорейшие сроки приступит к усердной работе и создать стабильное и надежное правительство", — сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Подсчет голосов не оставлял сомнений: Биньямин Нетаньяху поставил исторический для Израиля рекорд, став пятый раз победителем избирательного марафона. Новое правительство Нетаньяху, формирование которого ему должен поручить президент Израиля Реувен Ривлин, может оказаться одним из самых право-религиозных в истории страны. Левый лагерь, выступающий за мирный политический процесс с палестинцами, оказался практически разгромлен. Старейшая партия "Авода" с трудом преодолела электоральный барьер.
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