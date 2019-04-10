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10 апреля 201909:18

Рекордсмен НБА Дирк Новицки объявил о завершении карьеры

EPA

Немецкий форвард "Даллас Маверикс" Дирк Новицки после встречи регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с "Финикс Санз" объявил о завершении карьеры. 40-летний баскетболист является рекордсменом НБА по количеству сезонов (21), проведенных за один клуб.

"Это моя последняя игра на домашней арене. Я провел отличное время в "Маверикс". Спасибо партнерам по команде, работникам клуба и болельщикам, которые всегда поддерживали меня. Я это очень ценю", – приводит слова спортсмена официальный сайт НБА.

В нынешнем чемпионате "Даллас" не сумел попасть в плей-офф. Последний матч сезона для клуба состоится 11 апреля на площадке "Сан-Антонио Сперс". Дирк Новицки дебютировал в Национальной баскетбольной ассоциации в 1998 году. В 2007 году он был признан самым ценным игроком сезона. В 2011 году немецкий баскетболист стал чемпионом НБА.

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