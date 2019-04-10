В Томской области впервые в стране внедрят добровольную сертификацию продуктов

В Томской области впервые в стране появится система добровольной сертификации продуктов. Она будет оценивать полезные свойства, и таким образом помогать покупателям определиться с выбором того или иного товара. Система будет применяться к продуктам, которые уже имеют технический регламент и документы, подтверждающие безопасность. Об этом сообщает ГТРК "Томск" со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

Товары будут обозначены специальным QR-кодом. Он поможет определить, что лучше купить при наличии того или иного заболевания, а также для поддержания здоровья. Первыми подвергнутся сертификации дикоросы, мясные, молочные и хлебобулочные изделия.

Нормативно-правовую документацию уже подготовили. Теперь предстоит изготовить сертификаты и бренд-бук. Первых производителей, которые будут использовать новый товарный знак, представят уже в мае.