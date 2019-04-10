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Brexit 37 минут назад
Туловище Меркель говорит "нет", но Мэй скребется в дверь Евросоюза
Очередную отсрочку Brexit обсудят на экстренном саммите ЕС в Брюсселе. Евросоюз настаивает: дата должна быть открытой. А британский премьер Тереза Мэй за 30 июня. Накануне она приехала на переговоры к немецкому канцлеру Ангеле Меркель. Разговор был короткий и встретили Мэй весьма холодно. С чем же она вернулась с материка?
Поездка на континент началась плохо. В Берлине в нарушение протокола Ангела Меркель не встретила у машины Терезу Мэй. Британский премьер-министр пошла в резиденцию канцлера в одиночестве. Неловкость попытались загладить повторными съемками на красной дорожке, но ни солнечный день, ни приклеенные улыбки ничего изменить не могли. Британские эксперты по невербальному общению уличили Меркель в желании поскорее закончить с неприятным разговором.
Она неохотно смотрит в глаза, и, когда они разговаривают лицом к лицу, обе ее руки вытянуты перед собой с выставленными ладонями, что означает отказ. Иногда улавливается мягкий взгляд, что может намекать на некое согласие, однако положение туловища Меркель говорит что это согласие возможно только на ее условиях.
Партнеры действительно диктуют Лондону свои условия. Если раньше Великобритания грозилась захлопнуть дверь в Евросоюз, то теперь вынуждена в нее же скрестись.
Тереза Мэй опять просит отсрочку до 30 июня. Но принимавший ее после Меркель президент Франции Макрон считает, что если откладывать, то до конца декабря. С ним согласен глава Евросовета Дональд Туск. Накануне саммита он изложил свои аргументы в письме к лидерам Евросоюза.
Наш опыт, а также серьезные разногласия в британском парламенте, не дают оснований полагать, что процесс ратификации может быть завершен к концу июня. На самом деле, предоставление отсрочки увеличило бы риск серии коротких продлений и чрезвычайных встреч на высшем уровне, создавая новые крайние даты Brexit. Если мы не сможем договориться о каком-либо продлении, будет риск неупорядоченного выхода Великобритании без сделки.
В отношении британских политиков иллюзий давно нет. Переговоры правительства с оппозицией, как и следовало ожидать, в тупике. Судьба Терезы Мэй уже привычно находится под вопросом. Она пообещала выборы в Европарламент не проводить, но теперь, судя по всему, придется. В Евросоюзе всерьез обеспокоены тем, что вместо нее кресло премьера может занять, например, Борис Джонсон, и пытаются наложить на Лондон как можно больше обязательств, исполнять которые придется любому, кто возглавит британский кабинет.
При этом позиция Брюсселя остается неизменной: Великобритании предложен лишь один вариант договора о Brexit и другого не будет, что еще раз повторил главный переговорщик со стороны Евросоюза Мишель Барнье: "Это сейчас ответственность Великобритании — сказать, чего они хотят. Если они желают остановить процесс Brexit, то могут отозвать статью 50. А если хотят недопустить выход без соглашения, они должны за эту сделку проголосовать".
В прессу уже попал проект резолюции саммита ЕС. Великобританию намерены обязать провести в мае выборы в Европарламент, иначе придется уходить уже 1 июня. Но вместо даты предполагаемой отсрочки Brexit пока стоит прочерк.
Каким бы влиянием и авторитетом не пользовались Ангела Меркель и Эммануэль Макрон, формально это должно быт коллегиальное решение все членов Евросоюза. Очевидно только то, что, каким бы оно ни было, Терезе Мэй предстоит его принять. Альтернатива — это Brexit без договора.
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