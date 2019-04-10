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10 апреля 201909:49

Неизвестные пытались украсть скульптуру из ниши Михайловского замка в Петербурге

Global Look Press

В Санкт-Петербурге чуть было не произошло весьма дерзкое ограбление. Оно не состоялось лишь благодаря бдительности сотрудника Росгвардии, стоявшего на посту у одного из зданий Русского музея.

Как сообщает ТАСС, 9 апреля у Михайловского замка двое неизвестных спустились по тросу с моста через ров, окружающий строение. Один из злоумышленников уже накинул крюк на одну из скульптур в нишах замка, когда был замечен бдительным росгвардейцем. Оба несостоявшихся воришки задержаны на месте.

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