Неизвестные пытались украсть скульптуру из ниши Михайловского замка в Петербурге

В Санкт-Петербурге чуть было не произошло весьма дерзкое ограбление. Оно не состоялось лишь благодаря бдительности сотрудника Росгвардии, стоявшего на посту у одного из зданий Русского музея.

Как сообщает ТАСС, 9 апреля у Михайловского замка двое неизвестных спустились по тросу с моста через ров, окружающий строение. Один из злоумышленников уже накинул крюк на одну из скульптур в нишах замка, когда был замечен бдительным росгвардейцем. Оба несостоявшихся воришки задержаны на месте.