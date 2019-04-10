Кормила с руки: в Благовещенске медведь искалечил девушку

Инцидент произошел в минувший понедельник на турбазе "Зеленая", находящейся в окрестностях Благовещенска.

На территории турбазы расположена клетка с двумя бурыми медведями, которых решила покормить с рук одна из отдыхающих девушек.

Один из медведей внезапно напал на нее из-за решетки. Каким-то образом ему удалось сильно изранить руки и лицо своей жертве.

Пострадавшая была госпитализирована. Из-за значительных повреждений ей пришлось ампутировать левую руку по верхнюю треть плеча. По сообщениям врачей, она пришла в себя и сейчас "ее состояние характеризуется как средней тяжести, динамика позитивная".

В настоящее время Следственный комитет проводит проверку инцидента.