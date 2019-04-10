Владимир Кличко готов вернуться на ринг за 100 млн долларов

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко готов рассмотреть вариант возобновления своей карьеры, если ему предложат за бой 100 миллионов долларов. Об этом сообщил его старший брат Виталий.

"Когда заговорили о $80 млн, я позвонил и спросил. Он сказал, что это предложение не заставило его изменить решение, и он задумается, если предложат 100 млн долларов", – приводит слова Виталия ТАСС.

Напомним, что 43-летний Владимир Кличко объявил о завершении карьеры в 2017 году. Он был чемпионом мира по версиям WBO, IBF и WBA в супертяжелом весе. В 2015 года украинский боксер проиграл Тайсону Фьюри по очкам, потеряв три чемпионских титула.