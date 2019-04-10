Пенсионер МВД был сильно избит перед объективом камеры наблюдения

В центре Сызрани в нескольких метрах от собственного подъезда пенсионер МВД был зверски избит шумной компанией молодых людей.

Инцидент произошел 1 апреля во дворе жилого дома, расположенного в переулке Достоевского: вечером пенсионер МВД, 52-летний мужчина, вышел из своего подъезда подышать свежим воздухом.

В нескольких метрах от него веселилась шумная компания подвыпивших молодых людей. Пенсионер сделал им замечание. Конфликт быстро перешел в рукопашную, и против нескольких противников еще крепкий немолодой мужчина не устоял.

С ним быстро расправились, а затем даже пытались привести потерявшего сознание мужчину в чувства, брызгая водой из луж ему в лицо.

В конце концов пенсионера отнесли в подъезд и бросили его на ступеньках. Через некоторое время пострадавший пришел в себя и с помощью своей жены обратился за помощью к медикам.

Его выписали 8 апреля с гипсом на руке: драка обошлась мужчине дорого — черепно-мозговая травма и перелом.

В настоящее время, по сообщению пресс-службы МВД, личности всех участников конфликта установлены, "принимаются меры к розыску и задержанию злоумышленника, причинившего потерпевшему телесные повреждения".