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10 апреля 201912:01

Массимо Каррера: готов к работе, но конкретных предложений нет

EPA

Экс-наставник московского "Спартака" Массимо Каррера заявил, что очень хочет продолжить тренерскую карьеру, однако он до сих пор ждет хорошего предложения. При этом итальянец отметил, что готов работать не только в Италии, но и в других странах.

"Признаюсь, что до сих пор жду лучшего предложения со всех точек зрения. Желания работать у меня много, но на данный момент никакой конкретики нет. Я готов к любым предложениям, даже за пределами Италии", – приводит слова Карреры La Gazzetta Dello Sport.

Также он признался, что испытывает сожаление из-за разрыва контракта с московским "Спартаком". "Но сейчас я смотрю только вперед", – добавил итальянский специалист.

Напомним, что Каррера в 2017 году привел московский "Спартак" к победе в чемпионате России. В октябре 2018 года руководство красно-белых расторгло контракт с итальянцем из-за неудовлетворительных результатов.

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