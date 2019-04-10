Кремль о предвыборном плакате Порошенко: мы выбираем Путина, украинцы - посмотрим

В Кремле прокомментировали предвыборные плакаты президента Украины Петра Порошенко, на которых он противопоставляет себя Владимиру Путину.

Огромные рекламные билборды с изображениями Порошенко и Путина появились в Киеве и Харькове. Лидеры двух стран пристально смотрят друг другу в глаза, а подпись внизу призывает украинцев сделать 21 апреля "решающий выбор".

"Мы выбираем Путина, ну а украинцы — посмотрим", — заявил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию, передает "Интерфакс".

А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала пиарщиков украинского президента.

"Жаль, Сэм Блэк не дожил до наших дней. Автор незабвенной книги "PR. Что это такое?", уверена, ушел бы в монастырь после увиденного. И увел бы туда всех белодомовских идеологов "демократизации" Украины", — написала Захарова на своей страничке в Facebook.

Между тем, появление изображения российского президента в предвыборной кампании Порошенко нарушает сразу два положения закона "О рекламе": размещать изображение лица без его согласия, как и участвовать в агитации не гражданам Украины, строго запрещено.

"У Путина, разумеется, согласия не спрашивали. Путин — вне закона", — заявили ТАСС в предвыборном штабе Петра Порошенко, подтвердив, что эти плакаты — официальная рекламная продукция.

По мнению представителей Порошенко, сравнение с Путиным должно напомнить избирателям, что Украине в условиях существующих внешних вызовов "нужен сильный президент и Верховный главнокомандующий, профессиональный, хорошо образованный и опытный дипломат, искусный переговорщик с высоким международным авторитетом".

21 апреля на Украине пройдет второй тур президентских выборов. Соперником действующего главы государства Петра Порошенко станет фаворит первого тура Владимир Зеленский.