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Выборы на Украине 6 минут назад
Кремль о предвыборном плакате Порошенко: мы выбираем Путина, украинцы - посмотрим
В Кремле прокомментировали предвыборные плакаты президента Украины Петра Порошенко, на которых он противопоставляет себя Владимиру Путину.
Огромные рекламные билборды с изображениями Порошенко и Путина появились в Киеве и Харькове. Лидеры двух стран пристально смотрят друг другу в глаза, а подпись внизу призывает украинцев сделать 21 апреля "решающий выбор".
"Мы выбираем Путина, ну а украинцы — посмотрим", — заявил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию, передает "Интерфакс".
А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала пиарщиков украинского президента.
"Жаль, Сэм Блэк не дожил до наших дней. Автор незабвенной книги "PR. Что это такое?", уверена, ушел бы в монастырь после увиденного. И увел бы туда всех белодомовских идеологов "демократизации" Украины", — написала Захарова на своей страничке в Facebook.
Между тем, появление изображения российского президента в предвыборной кампании Порошенко нарушает сразу два положения закона "О рекламе": размещать изображение лица без его согласия, как и участвовать в агитации не гражданам Украины, строго запрещено.
"У Путина, разумеется, согласия не спрашивали. Путин — вне закона", — заявили ТАСС в предвыборном штабе Петра Порошенко, подтвердив, что эти плакаты — официальная рекламная продукция.
По мнению представителей Порошенко, сравнение с Путиным должно напомнить избирателям, что Украине в условиях существующих внешних вызовов "нужен сильный президент и Верховный главнокомандующий, профессиональный, хорошо образованный и опытный дипломат, искусный переговорщик с высоким международным авторитетом".
21 апреля на Украине пройдет второй тур президентских выборов. Соперником действующего главы государства Петра Порошенко станет фаворит первого тура Владимир Зеленский.
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