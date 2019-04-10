Злоумышленники у Михайловского замка претендовали на монеты, а не на скульптуру

Злоумышленники не пытались украсть скульптуры возле Михайловского замка, их интересовали монеты.

В пресс-службе Государственного Русского музея рассказали ТАСС, что у входа в парадный двор замка находятся две небольшие ниши. Сейчас там располагаются две деревянные фигурки гвардейцев высотой 30 сантиметров. Они не входят в коллекцию Русского музея.

Посетители музея кидают в ниши монеты на удачу. Утром 9 апреля двое неизвестных пытались достать эти монеты с помощью веревки с магнитом, после чего были задержаны сотрудниками Росгвардии.